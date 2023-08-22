iPhone 15 Pro Max Teslimatları Önemli Bir Erteleme Yaşayacak: Peki Neden?

Sony'nin amiral gemisinin yeni periskop kamerası için gerekli görüntü sensörü bileşenini zamanında tedarik edememesi nedeniyle iPhone 15 Pro Max gecikmelerle karşılaşabilir.

Apple'ın iPhone 15 serisini Eylül ayında düzenleyeceği bir etkinlikte duyurması bekleniyor. Amiral gemisi model iPhone 15 Pro Max, bir görüntü sensörü bileşeninin Eylül lansmanına hazır olmaması nedeniyle birkaç hafta ertelenebilir.

9to5Mac'in bilinmeyen bir analist notundan aldığı bilgiye dayandırdığı haberine göre Sony, iPhone 15 Pro Max için görüntü sensörünü zamanında temin edemeyecek ve bu da Ekim ayındaki sevkiyat tarihinin ertelenmesine yol açacak. Bileşen, yeni bir periskop kamera alan tek model olduğu için amiral gemisi modeline özel.

Sony, iPhone 15 Pro Max İçin Gerekli Sensörü Yetiştiremeyecek

Bu, yaklaşık bir ay içinde tedarik zinciri sorunlarının iPhone 15 serisinin bir kısmını Ekim ayına erteleyebileceğini öne süren ikinci analist raporu. Apple son yıllarda tedarik zinciri sorunları ve COVID ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle lansmanları ertelediği için böyle bir gecikme daha önce yaşanmamış bir şey değil.

Bununla birlikte bu rapor, iPhone 15 Pro Max ve Sony'yi kapsayan ilk rapor olarak dikkat çekiyor. Daha önce bir Bank of America raporunda model belirtilmeden iPhone 15'in Ekim ayına erteleneceği öne sürülmüş, Jeff Pu ise bir başka notunda potansiyel gecikme nedenleri olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ı göstermişti.

Apple, Eylül ayında gerçekleşecek iPhone lansman etkinliğinin tarihini henüz açıklamadı ancak tüm gözler 12 Eylül'de. Etkinlikte iPhone 15 serisinin ve Apple Watch Series 9'un tanıtılması bekleniyor.

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