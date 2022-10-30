iPhone 15 Pro'da Ses Düğmeleri Tamamen Kaldırılabilir

Yenilikçi teknolojilerin öncü firmalarından olan Apple, ürünlerinde ufak bir değişim gerçekleştirse bile çok kısa sürede piyasaya yön verebiliyor. iPhone 14'ler, firmanın yenilikçi politikasını yansıtmaması sebebiyle büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Apple bu sefer iPhone 15 Pro ile birlikte radikal tasarım değişiklikleri planlıyor olabilir.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun aktardıklarına göre gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 Pro'da ses açma ve kapama tuşları fiziksel olarak yer almayacak. Bunun yerine dokunmatik bir tasarım üzerine yoğunlaşan Apple, cihazı çok daha tek parça haline getirmek istiyor.

Fiziksel Tuşların Yerine Taptic Engine Alacak

iPhone 15 Pro'yu daha yenilikçi bir şekilde tasarlamak isteyen Apple, fiziksel tuşlarda önemli bir değişime gidecek. iPhone SE ikinci, üçüncü nesil modellerde ve iPhone 8 sonrasında gördüğümüz Taptic Engine motoru, telefonun kenarında yer alan fiziksel tuşların yerini alacak.

Apple'ın Macbook'larda da kullandığı bu teknoloji, kullanılmadığında dokunmatik alanı etkisiz hale getiriyor. Kullanıldığı takdirde ise titreşim sağlayarak fiziksel bir tuş hissiyatı yaratıyor. iPhone 15 Pro'larda Taptic Engine'in geliştirilmiş bir versiyonunu görmemiz bir hayli mümkün.

iPhone 15'lerin her yönüyle alışılagelmiş tasarımdan çok daha farklı olacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15'lerde USB-C şarj girişine geçileceği neredeyse kesin hale gelmişti.