Greg Joswiak Doğruladı: Apple USB-C'ye Geçiyor

USB, ortaya çıktığı ilk günlerden beri çoğu donanımın birbiriyle haberleşmesini sağlayan evrensel bir veriyolu olarak öne çıkıyor. Birçok markanın ortak anlaşmasıyla üretilen USB tipleri, kullanıcıların veri ve enerji aktarımını çok daha kolay hale getiriyor. Android cephesinde artık yeni çıkan tüm telefonlarda USB-C girişine rastlanırken Apple Lightning konektöründe ısrar ediyordu. Fakat bu ısrar son bulacak!

Bugün Apple'ın pazarlamadan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, iPhone'un zorunlu olarak USB-C'ye geçeceğini belirtti. Uzun süredir devam eden tartışmalara noktayı koyan bu açıklamanın ardında Avrupa Birliği'nin regülasyonları yatıyor!

Greg Joswiak: "USB-C'ye Geçmekten Başka Çaremiz Yok"

Apple bu kararı büyük bir istekle almadı. Ancak Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyacağı bazı yasalar, firmayı Lightning konektörden vazgeçmeye zorladı. Elektronik atığı azaltmak adına Avrupa çapında ortak bir veriyolu kullanımını zorunlu kılan karar kapsamında 2024'ün sonuna kadar tüm telefonlar, tabletler ve kameralar için USB-C kullanımı zorunlu kılınmıştı. Apple, Avrupa pazarını kaybetmemek için Lightning'den vazgeçmek zorunda kaldı.

Karar hakkında memnuniyetsizliğini belirten Greg Joswiak, "Tabii ki bu karara uymak zorunda kalacağız. USB-C'ye geçmekten başka çaremiz yok." yorumunu yaptı. Bu açıklamanın ardından en azından iPhone 16'larda USB-C kullanılacağını söyleyebiliriz. Ancak birçok kişiye göre Apple, iPhone 15'lerde USB-C'ye kesin geçiş yapacak. Bu değişimin ardından gelecekte Macbook, iMac, iPad, Airpods ve benzeri diğer Apple ürünlerinde de USB-C kullanılacağını varsayabiliriz.