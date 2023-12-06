iPhone 15 Pro'nun Telefoto Kamerası İçin Güncelleme Yolda: Odaklama Hızı Artacak!

Eğer bir iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max sahibiyseniz, iOS 17.2 sayesinde telefoto kameranız portre ve hareketli nesnelerin çekiminde faydalı bir hız artışı elde etmek üzere.

Apple'ın Aralık ayı ortasında geniş çapta kullanıma sunulması beklenen yazılım güncellemesine ilişkin paylaşılan notlara göre güncelleme, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te uzaktaki küçük nesneleri çekerken Telefoto kamera odaklama hızını iyileştirecek.

Apple, iPhone 15 Pro Kameralarını İyileştirmeye Devam Ediyor

Bu, hem iPhone 15 Pro'nun 3x telefoto kamerasının (77mm odak uzaklığına eş değer) hem de 15 Pro Max'in yeni 5x tetraprizma lensinin, uzaktaki nesneleri baz aldığınızda hem odaklama hızında hem de doğruluğunda bir artış göreceği anlamına geliyor.

Bu telefoto güncellemesinin bilinen bir sorun için bir düzeltme mi yoksa iPhone 15 Pro serisinin yakınlaştırma lenslerinin iyileştirilmesi mi olduğu konusunda herhangi bir açıklama yok.

Akıllı telefon telefoto lensleri söz konusu olduğunda Apple'ın Android rakiplerinin gerisinde kaldığı bir sır değil ve bu yeni güncelleme, Max modelinin 5x yakınlaştırmaya geçmesine rağmen iPhone 15 Pro serisinde hâlâ yapılması gereken iyileştirmeler olduğunu gösteriyor.

Peki siz iPhone 15 Pro serisi telefonları deneyimleme şansı yakaladınız mı? Kameraları hakkında ne düşünüyorsunuz?