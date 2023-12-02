Apple, 'Akıllı Portre Modu'nu Tanıtan Yeni iPhone 15 Reklamı Yayınladı! (Video)

Apple, bu yıl iOS 17 ve yeni iPhone 15 serisi ile gelen özellikleri YouTube'da yayınladığı reklamlarla tanıtmaya devam ediyor.

Şimdi de yine Apple'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan yeni bir reklamda iPhone 15'in Akıllı Portre Modu özelliği tanıtılıyor.

Apple'ın Yeni iPhone 15 Reklamı

1 dakika 49 saniyelik yeni reklam videosunda, çektikleri bir fotoğrafta kimin odakta olması gerektiği konusunda tartışan bir çift gösteriliyor. Akıllı Portre Modu sayesinde iPhone, fotoğrafta bir insan, hayvan veya nesne olup olmadığını tespit ederek kullanıcıların fotoğrafı bir portre fotoğrafa dönüştürebilmesini sağlıyor.

Üstelik bu özellik, kullanıcı Portre Modu'nu etkinleştirmeden normal bir fotoğraf çekmiş olsa bile çalışıyor.

Bu özellik bildiğiniz üzere iPhone 15 serisinin tamamı için kullanılabilir durumda ve her portre fotoğrafta olduğu gibi kullanıcılar, düzenleme yaparken fotoğrafın odağını değiştirebiliyor.

Peki siz iPhone 15 ile gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.