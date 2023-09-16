"Uzamsal Video" Desteği iPhone 15 Pro'ya Yakında Gelecek: Apple Hâlâ Detayları Paylaşmadı!

Apple'ın bu hafta başındaki "Wonderlust" etkinliği sırasında Apple, iPhone 15 Pro kamera sisteminin "bir akıllı telefonla çekebileceklerinizin sınırlarını zorladığını" iddia etti. Bu, cihazın "uzamsal video" desteğine bir göndermeydi ancak ayrıntılar açıklanmamıştı.

Kaçıranlar için uzamsal video Apple'ın esasen 3D videoya verdiği isim. iPhone 15 Pro, Ana ve Ultra Geniş kameraların sensörleri tarafından çekilen videoları birleştirerek uzamsal videoları yerel olarak kaydedebiliyor ve bu da stereoskopik videoya benzer bir şey ortaya çıkarıyor.

Bu 3D video, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürüldüğünde Apple'ın Vision Pro kulaklığı kullanılarak oynatılabilecek ve kullanıcıların bu anıları tamamen sürükleyici bir şekilde yeniden yaşamalarına olanak tanıyacak.

Apple, iPhone 15 Pro'nun Uzamsal Video Desteğini Ne Zaman Detaylandıracak?

Apple'ın dünya çapında pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg "Joz" Joswiak'ın iPhone 15 Pro'nun saniyede 60 kare hızında 4K ProRes video kaydetme ve iPhone 15 Pro Max'te 5x optik yakınlaştırma gibi yeni kamera özelliklerini tanıttığı esnada yanıtlamadığı başka sorular da var.

Örneğin bu uzamsal videoların ne tür benzersiz bir dosya formatı kullanacağı ve bunların ne kadar büyük olacağı belirsiz. Muhtemelen iPhone 15 Pro kullanıcılarının uzamsal video çekmek için Kamera uygulamasında özel bir yeni mod seçmeleri gerekecek. Bu videoların Fotoğraflar uygulamasına nasıl kaydedileceği ve iPhone'da herhangi bir şekilde oynatılıp oynatılamayacağı da bilinmiyor.

Şimdilik iPhone 15 Pro kullanarak uzamsal video çekme özelliği henüz mevcut değil ancak şirkete göre "bu yılın ilerleyen günlerinde" gelecek.

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