Steam'de 505 GAMES İndirimleri Başladı: Birçok Popüler Oyun İndirimde!

Steam ve Epic Games gibi platformlarda zaman zaman gerçekleşen indirimler, oyuncuların oyunlara oldukça uygun fiyatlara sahip olabilmesini sağlıyor. Bugün de yeni bir indirim süreci, 505 GAMES oyunlarında önemli fırsatlar sunuyor.

505 GAMES'in en popüler oyunlarından Control'ün Ultimate Edition olarak satılan sürümü %75 indirimle 209,00 TL'den 52,25 TL'ye düşmüş durumda.

Bir diğer popüler oyunu Ghostrunner ise %70 indirimle 50,70 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ayrıca oyunun DLC'sinin de indirime girdiğini belirtelim. Death Stranding Director's Cut ise %50 indirimle 199,50 TL'ye satın alınabilir durumda.

Fazla uzatmadan, indirimlerde dikkat çeken oyunlar şu şekilde:

Steam 505 GAMES İndirimleri

Control Ultimate Edition – %75 indirimle 52,25 TL

Death Stranding Director's Cut – %50 indirimle 199,50 TL

Stray Blade – % 40 indirimle 197,40 TL

Ghostrunner – % 70 indirimle 50,70 TL

Bloodstained: Ritual of the Night – %75 indirimle 15,25 TL

Assetto Corsa – %80 indirimle 6,40 TL

Journey To The Savage Planet – %70 indirimle 50,70 TL

Brothers – A Tale of Two Sons – %75 indirimle 6,00 TL

Miasma Chronicles – %40 indirimle 269,40 TL

İndirim sayfasına ve indirimdeki diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.