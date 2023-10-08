iPhone 15 Şaşırtmaya Devam Ediyor: Bilgisayar Gibi Kullanılabilirsiniz!

iPhone 15 serisinin her gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Apple'ın bu yeni modelde USB-C bağlantısına geçiş yapması birçok yeni özelliğin temeli olarak tanımlanıyor. Çünkü USB-C şu an teknoloji dünyasında en çok kullanılan bağlantı noktaları arasında ve birçok cihazı birbirine bağlamanız mümkün.

Hatta bir Android cihazı iPhone ile şarj edebilmekte bu bağlantı noktası değişimi sayesinde mümkün oldu. Şuan kullanıcıları heyecanlandıran özelliklerden bir tanesi de iPhone’u bilgisayar gibi kullanabilmeleri. Bunun nasıl olduğu ile ilgili bir YouTube kanalı video yayınladı.

iPhone'u Nasıl Bilgisayar Olarak Kullanırız?

İlk olarak iPhone 15 Pro’ya bir mouse bağlanması gerekiyor. Bilindiği üzere telefonlarımızda mouse kullanmak artık olası bir şey. Daha sonrasında bir kablosuz klavyeyi de aynı şekilde telefona bağlamak gerekiyor.

Tam anlamıyla bilgisayar elde edebilmek için büyük bir ekran gerekiyor. iPhone 15 Pro'yu televizyona bağlayarak büyük ekranda İOS işletim sistemine sahip bir bilgisayar elde edebilirsiniz.

Videoda da gözüktüğü üzere internet üzerinde gezinmek, metin üstüne dayalı içerikler üretmek ve diğer sosyal medya işlemleri için cihaz oldukça iyi kabul edilecek bir performans gösterdi.

Daha sonrasındaysa cihazın diğer özellikleri test edildi. Cihaz video ve fotoğraf düzenleme konusunda iyi bir performans gösterdi. Tek sorun ise pil ömrü. Telefonu bilgisayar formatında kullanılması sürekli pil tüketimi anlamına geliyor.

Siz bu özelliği kullanışlı buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.