iPhone 15 Serisinden Yeni Şikâyet: Deliler Gibi Isınıyor!

iPhone 15 serisi çıktığı günden beri tüm dünyada neredeyse her gün gündemde. Seride yer alan cihazlarla ilgili birçok iyi ve kötü eleştiri yapılıyor. Ancak yeni gelen habere göre Apple kullanıcıları yine en çok ısınma sorunundan şikâyetçi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar iPhone 15 serisindeki cihazların aşırı ısındığıyla ilgili yorumlar yapıyor. Apple'ın konuyla ilgili ne yapacağı merak ediliyor.

iPhone 15 Pro Max'te 47 Dereceye Varan Sıcaklık!

Apple tarafından âdeta bir oyun konsolu gibi iddialı bir şekilde tanıtılan iPhone 15 Pro Max, serinin aşırı ısınma sorunu yaşayan cihazlarının başında geliyor. Telefon, sadece iki dakika içinde yüzde 25 performans kaybı yaşıyor ve sıcaklığı 47 dereceye kadar çıkıyor.

I can confirm the iPhone 15 Pro Max A7 Pro throttling is bad. Apple needs to cool this chipset properly, just 2 minutes is all it took to lose almost 25% performance to drop to almost 34% after 20 minutes of GPU load. And yes these scores are amazing for a mobile chipset.… pic.twitter.com/bummfYojDh — TechTablets 🇳🇿 (@TechTabletscom) September 22, 2023

Özellikle yüksek profilli oyunların oynanabileceği söylenen iPhone 15 Pro Max'in böyle bir sorun yaşıyor olması Apple kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin bu konuda soğutma sistemi üzerinde çalışması bekleniyor.

Diğer iPhone 15 cihazlarının ise kurulum, yedekleme ve geri yükleme sırasında aşırı ısındığı ifade ediliyor. Apple'ın aşırı ısınma sorununu düzeltmek için yakın zamanda bir yazılım güncellemesi yayınlaması bekleniyor.

Peki yeni yazılım güncellemesini beklemek istemeyen kullanıcılar ısınma sorununu kendileri çözebilir mi? Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak pek mümkün değil.

Ancak telefonların otomatik parlaklığını kapatmak, Bluetooth'u gereksiz kullanmamak ve uygulamaların konumu kullanmasını engellemek birer alternatif olabilir.

iPhone 15 serisinin fiyatları göz önüne alındığında bu sorunları kullanıcıların kendi yöntemleriyle çözmek zorunda kalması, sosyal medyada ağır eleştirilerin yapılmasına sebep oluyor.

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