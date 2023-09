iPhone 15 Serisinden Yeni Şikâyet: Deliler Gibi Isınıyor!

iPhone 15 serisi çıktığı günden beri tüm dünyada neredeyse her gün gündemde. Seride yer alan cihazlarla ilgili birçok iyi ve kötü eleştiri yapılıyor. Ancak yeni gelen habere göre Apple kullanıcıları yine en çok ısınma sorunundan şikâyetçi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar iPhone 15 serisindeki cihazların aşırı ısındığıyla ilgili yorumlar yapıyor. Apple'ın konuyla ilgili ne yapacağı merak ediliyor.

Apple tarafından âdeta bir oyun konsolu gibi iddialı bir şekilde tanıtılan iPhone 15 Pro Max, serinin aşırı ısınma sorunu yaşayan cihazlarının başında geliyor. Telefon, sadece iki dakika içinde yüzde 25 performans kaybı yaşıyor ve sıcaklığı 47 dereceye kadar çıkıyor.

I can confirm the iPhone 15 Pro Max A7 Pro throttling is bad. Apple needs to cool this chipset properly, just 2 minutes is all it took to lose almost 25% performance to drop to almost 34% after 20 minutes of GPU load. And yes these scores are amazing for a mobile chipset.… pic.twitter.com/bummfYojDh