iPhone SE 4 Nihayet Geliyor: Özellikleri Ortaya Çıktı!

Apple geçtiğimiz hafta iPhone 15 serisini piyasaya sürdü ancak fiyat etiketi herkesin karşılayabileceği değerlerde olmayabilir ve eğer yalnızca iPhone kullanma yönelimindeyseniz muhtemelen bütçe dostu iPhone SE'yi duymuşsunuzdur.

Son iPhone SE 3, 2022 yılında tanıtılmıştı, bu nedenle yeni nesil iPhone SE modelini hâlâ bekliyoruz ve iPhone SE 4 ile ilgili söylentiler yeniden hız kazanmaya başladı.

Sızıntılarıyla ünlü Nithin Prasad, X'te ekran özellikleri, performans, şarj ve tasarım dâhil olmak üzere yaklaşan iPhone SE 4 hakkında bir dizi detay paylaştı.

iPhone SE 4 Özellikleri (Söylenti)

Nithin Prasad, iPhone SE 4'ün iPhone 14'te kullanılana benzer 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor. 60Hz yenileme hızını destekleyecek olan bu ekran, günümüz için üst düzey sayılmasa sorunsuz bir deneyim vaat edecek. 6,1 inç ekran, iPhone SE 3'teki 4,7 inç ekrana kıyasla önemli bir yükseltme.

Ayrıca iPhone SE 4'ün tasarımının neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olan iPhone XR'ye benzemesi bekleniyor. Kaynak ayrıca iPhone SE 4'ün Face ID'yi destekleyeceğini ve daha iyi kameralara sahip olacağını öne sürüyor. iPhone SE 3'ün arkasında tek bir 12MP genişliğinde kamera olduğu düşünüldüğünde, yeni modelle birlikte geliştirilmiş bir kamera sürpriz olmayacak.

iPhone SE 4'te bulunması beklenen işlemciye geldiğimizde ise Nithin Prasad, iPhone SE 3, iPhone 13 serisi ve iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta kullanılan Apple'ın A15 işlemcisinin kullanılacağını iddia ediyor.

Apple, iPhone 15 serisi ile Lightning bağlantı noktasından USB-C'ye geçiş yaptı, bu nedenle iPhone SE 4'ün de USB-C şarj bağlantı noktasıyla geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak pil noktasında ise 3.200 mAh bir kapasite olacağı iddia ediliyor ama Apple hiçbir zaman telefonlarının pil kapasitesini resmî olarak açıklamıyor.

iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ile ilgili olarak hâlâ 2024'ün sonuna doğru veya 2025'te piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Peki sizin iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.