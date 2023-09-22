iPhone 15 Serisinin Ön Siparişi Hepsiburada'da Rekor Kırdı!

22 Eylül'ün ilk dakikalarından itibaren iPhone 15 serisinin ön siparişi Türkiye'de açıldı. Seriye ilginin yüksek olması bekleniyordu ancak cihazlar tahmin edilenden de fazla rağbet gördü. Gece yarısı açılan siparişler neredeyse yarım saat içinde rekor kırdı.

Hepsiburada'nın yaptığı açıklamaya göre iPhone 15 serisinin ön siparişleri, iPhone 14 serisini bile geçti.

iPhone 14 Ön Siparişlerini 10 Kat Geçti!

Şirketten yapılan açıklamaya göre iPhone 15 serisinin ilk yarım saatteki ön sipariş adedi, geçen yıl çıkan iPhone 14 serisinin iki katına ulaştı. Toplam sipariş adedi ise 16 Eylül 2022'deki iPhone 14 serisinin siparişlerine göre 10 kat arttı.

Ayrıca en çok ön siparişi verilen cihaz iPhone 15 Pro oldu. Müşteriler platform üzerinden siparişlerini 19.00'a kadar verdikleri takdirde kargolarını “Yarın Kapında” uygulaması sayesinde hemen ertesi gün teslim alabilecek.

Hepsiburada, müşterilerine ödeme kolaylığı sağladığını da açıkladı. Buna göre müşterilere Apple cihaz siparişleri için özel Hepsiburada limiti ve 3 taksit fırsatı sunuluyor. Şirket bu fırsatı sunan tek platform olduğunu duyurdu.

iPhone 15 serisinin genel satışları 29 Eylül'de gerçekleşecek. Cihazlara şimdiden bu kadar ilgi gösterilmesi genel satışların daha da yoğun olacağının bir göstergesi olabilir.

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