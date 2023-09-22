Bir YouTuber tarafından paylaşılan videoda iPhone 15 Pro parçalarına ayrıldı. Video, ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelinin kolay tamir edilip edilemeyeceği konusunda bilgi sahibi olunabilmesine imkân tanıyor.

iPhone 15 Pro Kolay Tamir Edilebilir mi?

Teknoloji devi Apple'ın çevrim içi mağazası üzerinden ön siparişe açılan iPhone 15 serisi arasında yer alan iPhone 15 Pro'nun kolay tamir edilip edilemeyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Bir YouTuber, pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlamak için bir video hazırladı.

PBKreviews tarafından yayımlanan videoda yeni iPhone modeli parçalarına ayrıldı. Bu, cihazın donanım bileşenlerine yakından göz atma imkânı da sunuyor. YouTuber, iPhone 15 Pro modeline tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 7 puan verdi.

Apple, 12 Eylül 2023 tarihinde Wonderlsut isimli bir etkinlik düzenlemişti. Etkinlik sırasında Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 modellerinin yanı sıra iPhone 15 serisi de tanıtılmıştı. Yeni iPhone serisi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden oluşuyor.

Dünya genelinde ilgi odağı hâline gelen yeni iOS telefon modeli iPhone 15 Pro Max hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.