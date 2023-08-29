Merakla Beklenen iPhone 15 Serisinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Apple, bugün iPhone 15'in etkinlik tarihini resmi olarak duyurdu. Yalnızca iPhone 15 serisinin değil; Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 gibi akıllı satlerin de tanıtımının bu etkinlikte yapılması bekleniyor.

Apple, "Wonderlust" adıyla tanıttığı etkinliğinde; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max başta olmak üzere merak edilen diğer Apple cihazlarıyla ilgili de bilgiler verecek.

Etkinlik Ne Zaman Olacak?

Apple'ın duyurusuna göre tanıtım etkinliği 12 Eylül’de gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 20.00’da başlayacak olan etkinlik, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleşecek.

Etkinliğin başlıca konusu olan iPhone 15 serisinin özellikleri ayrıntılı bir şekilde açıklanacak. Hatırlarsanız Apple, Avrupa Birliği tarafından alınan karar nedeniyle ürünlerinde USB-C portuna yer verecekti.

Zorunlu olarak USB-C’yi her ürününde kullanacak olan şirket, etkinlikte AirPods Pro için USB-C şarj kutularını da duyuracak. Etkinliğin hemen ardından şarj kutularının Türkiye de dahil olmak üzere birçok pazarda satışa sunulması bekleniyor.

Şarj kutularının yanı sıra son zamanlarda tartışma konusu olan kılıf seçenekleri de tanıtılacak. Apple'ın iPhone 15 serisi için deri kılıf üretmeyeceği iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Buna göre iPhone’lar ve Watch’lar için üretilecek olan kılıf ya da kayış gibi yeni aksesuarların nasıl olacağı da bu etkinlikte öğrenilecek.

Sizce Apple, iPhone 15 serisi hakkında merak edilen tüm soruları cevaplayacak mı? Yorumlarınızı bizimle aşağıdan paylaşabilirsiniz.