iPhone 15 Serisi Türkiye Fiyatları Açıklandı: Cep Yakıyor!
Lansmanı gerçekleşen iPhone 15 serisinin Türkiye satış fiyatları belli oldu. İşte cihazların güncel fiyat etiketleri!
Apple'ın Wonderlust etkinliği bugün gerçekleşti. Lansmanda tanıtılan cihazların Türkiye satış fiyatları belli oldu. iPhone 15 serisinin güncel fiyatlarının cep yaktığı görülüyor.
iPhone 15:
- iPhone 15 (128GB): 49.999 TL
- iPhone 15 (256GB): 53.999 TL
- iPhone 15 (512GB): 61.999 TL
iPhone 15 Plus:
- iPhone 15 Plus (128GB): 56.999 TL
- iPhone 15 Plus (256GB): 60.999 TL
- iPhone 15 Plus (512GB): 68.999 TL
iPhone 15 Pro:
- iPhone 15 Pro (128GB): 64.999 TL
- iPhone 15 Pro (256GB): 68.999 TL
- iPhone 15 Pro (512GB): 76.999 TL
- iPhone 15 Pro (1TB): 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max:
- iPhone 15 Pro Max (256 GB): 76.999 TL
- iPhone 15 Pro Max (512 GB): 84.999 TL
- iPhone 15 Pro Max (1 TB): 92.999 TL
İNTERNET
Apple 2023 Etkinliği Başladı: Canlı Haber
Apple'ın merakla beklenen Wonderlust etkinliği gerçekleştirildi. Lansmanda; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max başta olmak üzere merak edilen diğer Apple cihazlarıyla ilgili bilgiler verildi.
Peki siz cihazların fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.
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