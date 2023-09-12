iPhone 15 Serisi Türkiye Fiyatları Açıklandı: Cep Yakıyor!

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Apple 2023 Etkinliği Başladı: Canlı Haber

Apple'ın merakla beklenen Wonderlust etkinliği gerçekleştirildi. Lansmanda; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max başta olmak üzere merak edilen diğer Apple cihazlarıyla ilgili bilgiler verildi.