Apple 2023 Etkinliği Başladı: Canlı Haber

Apple'ın merakla beklenen Wonderlust etkinliği başladı. Lansmanda; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max başta olmak üzere merak edilen diğer Apple cihazlarıyla ilgili bilgiler veriliyor.

Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan canlı yayın, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleşiyor.