iPhone 15 Serisinin Tanıtılacağı Apple Etkinliği Nasıl İzlenir?

iPhone 15 serisi, 12 Eylül'deki "Wonderlust" isimli Apple etkinliği sırasında görücüye çıkacak. Peki etkinliği nasıl canlı olarak takip edebileceğiz?

Apple'ın 12 Eylül'deki etkinliğine sektörün önde gelen isimleri katılabilecek olsa da müşteriler evden izlemek zorunda.

Apple'ın "Wonderlust" etkinliğini canlı olarak seyretmenin birkaç farklı yolu bulunuyor.

Apple "Wonderlust" Etkinliği Nasıl Canlı İzlenir?

Desteklenen tüm aygıtlarda Apple TV uygulaması

YouTube

Apple'ın web sitesi

Apple TV seçeneği Salı günkü etkinlikten önce ortaya çıkacak. Yayın aktif hâle geldiğinde Apple TV'ye doğrudan bir bağlantı eklenecek.

Etkinlik TSİ 20.00'da başlayacak. Canlı izleyememeniz durumunda etkinlik, canlı yayın sona erdikten kısa bir süre sonra aynı kaynaklar aracılığıyla da görüntülenebilecek.

Etkinliğin canlı yayınlanacağı YouTube yayınına hemen yukarıdan ulaşabilirken, Apple'ın web sitesinde yer alacak yayına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Peki sizin etkinlikten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.