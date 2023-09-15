iPhone 15 Serisi Gelmeden Aksesuarları Geldi!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde Wonderlust adındaki etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone 15 serisi hâlâ satışa çıkmamış olsa da serideki modellerin aksesuarları çoktan geldi.

Dünyanın lider mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo, iPhone 15 serisi için özel olarak üretilen MagSafe Kılıf, Koruyucu Cam, MagSafe Wireless Charger, 3 in 1 Wireless Şarj Standı, Hızlı Şarj Adaptörleri ve Araç Kitleriyle teknoloji deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

MagSafe Powerbank

iPhone 14’ten sonra iPhone 15’in de en çok tercih edilecek aksesuarı olan ve 20.000 mAh’a kadar yüksek hızda kablosuz şarj imkânı sunan, zarif ve ince tasarımıyla telefonunuzla bütünleşip güçlü mıknatısıyla asla ayrılmayan MagSafe Powerbank’ler, Mcdodo özel üretimiyle, ultra ince tasarımıyla ısınmaya karşı özel korumaya da sahip.

Mcdodo MagSafe ayrıca POD koruması, akıllı yabancı cisim tespiti, otomatik kapanma koruması ile akıllı ve daha güvenli bir şarj fırsatı sunuyor.

GaN Teknolojili Adaptör

USB-C'ye geçişiyle aktarım hızlarında önemli bir devrim yaratan iPhone 15 serisi için dünyanın en hızlı şarj adaptörünü üreten Mcdodo, 140W’a kadar hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler ile sadece iPhone 15 için değil, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için de bugüne kadarki en yüksek şarj hızını sunuyor.

Wireless Şarj Ünitesi

Sadece iPhone 15 serisi için değil, iPhone 13 ve iPhone 14 serilerinde de kullanılabilen, MagSafe ile de uyumlu Wireless Şarj ünitesi ise şarj deneyimi de bambaşka seviyeye taşınıyor. 25W’a kadar hızlı şarjı destekleyen yeni Mcdodo 2 in 1 ve 3 in 1 şarj üniteleri; zarif tasarımıyla telefon, kulaklık ve saat için aynı anda kablosuz ve özgür şarj fırsatı sunuyor.

iPhone 15 uyumlu Mcdodo aksesuarlara www.mcdodo.com.tr'nin yanı sıra Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gürgençler Mağazaları üzerinden ulaşabilirsiniz.