iPhone 15'in İddia Edilen Türkiye Satış Fiyatı Herkesi Şok Etti!

Yakında çıkacak olan iPhone 15 serisinin sosyal medyada fiyat listesi sızdırıldı. Henüz sadece iddia olmasına rağmen herkes şok yaşadı. Çünkü paylaşımdaki Türkiye fiyatları oldukça yüksek.

Fiyatlar hakkında resmi bir açıklama olmasa da 12 Eylül'de tanıtımı yapılacak serinin satış fiyatının olduğu paylaşım, sosyal medyada büyük ses getirdi.

iPhone 15 Pro Max 72.200 TL mi Olacak?

İddiaya göre iPhone 15 Pro Max'in Türkiye satış fiyatı 72.200 TL'den başlayacak. Elbette bu yalnızca bir söylenti.

Şimdilik resmi açıklama olmadığı için bu fiyata inanmak doğru değil. Ancak eğer söylenen fiyat gerçek olursa telefon piyasası bir hayli karışacak gibi görünüyor.

Bunu dışında serinin diğer cihazlarının fiyatları hakkkında da bazı iddialar var. Örneğin iPhone 15'in 6.1 inçlik cihazının başlangıç fiyatı 51.500 TL olabilir. iPhone 15 Pro’nun başlangıç fiyatı ise 67.300 TL olarak tahmin ediliyor.

12 Eylül'de Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak Apple'ın Wonderlust etkinliğinde; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max gibi cihazların detayları açıklanacak.

Pil ömrü ve renkleriyle ilgili birçok sızıntı yapılan cihazlar hakkında daha önce de birçok kez fiyat tahmininde bulunuldu.

Ancak ortaya atılan bu yeni fiyat listesi, Türkiye'deki tüm Apple kullanıcılarının dikkatini çekti. Kullanıcılar bu fiyatlara etkinlik tarihine kadar inanmasalar bile gerçek olma ihtimalini de düşünmeden edemedi.

Yeni serinin doğal titanyum, daha koyu titanyum, daha koyu mavi ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya çıkması beklenirken fiyatların iç karartıcı etkisi şimdiden insanların iPhone 15 serisi için çekimser davranmasına sebep oldu.

Peki siz iddia edilen fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.