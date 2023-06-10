iPhone 15 ile USB-C Desteği Geliyor mu? İşte Şimdiye Dek Bildiğimiz Her Şey!

Apple, standart, Pro ve Ultra modeli içerecek olan yeni iPhone 15 serisini bu yılın sonlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Pro ve Ultra modellerinin, kullanıcılara daha iyi yakınlaştırma özellikleri sağlayacak periskop lens gibi daha gelişmiş özelliklere sahip olacağı söyleniyor.

Fakat her üç model için de en büyük beklenti, Apple'ın tescilli Lightning portundan daha yaygın olan USB-C portuna geçebilecek olma ihtimalleri. Bu, Apple'ın şarj kablosunu kullanmaya alışkın iPhone kullanıcıları için önemli bir değişiklik olacak.

Avrupa Birliği, USB-C'yi Zorunlu Kıldı

Avrupa Birliği, 2024 yılı sonundan itibaren AB ülkelerinde satılan tüm yeni teknoloji ürünlerinin evrensel bir USB-C şarj portuna sahip olmasını zorunlu kıldı. Bu da Apple'ın AB'de satılan tüm cihazlarında eninde sonunda USB-C şarj portlarına geçiş yapmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Aslında Apple, yeni düzenlemeye uyacağını ve USB-C şarj standardını bir yıl erken, yani 2023'te iPhone 15 serisi ile uygulamayı planladığını söylemişti.

Yine de iPhone 15 serisi için USB-C kullanımı henüz doğrulanmamış olsa da USB-C bağlantı noktasına sahip bir iPhone 15 Pro'yu gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf sızdırılmıştı. Bu durum analistlerin, Apple'ın iPhone 15 serisindeki her modelde USB-C şarj özelliğini kullanması hâlinde, Pro modellerinin önceki modellere göre çok daha yüksek veri aktarım hızları sunacağını tahmin etmelerine yol açtı.

USB-C'nin sadece bir veri standardı olmadığını ve bu nedenle belirli bir USB-C kablosunun karşılık gelen numarasına bakmadan ne kadar hızlı olduğunu söyleyemeyeceğimizi belirtmek gerek. USB 2.0, 3.0 ve Thunderbolt 4 dâhil olmak üzere bir dizi farklı USB-C kablosu türü bulunuyor.

USB-C Kullanımı iPhone 15 Fiyatlarını Etkiler mi?

USB-C kullanımının iPhone 15 serisinin fiyatlandırmasını etkileyip etkilemeyeceği belirsiz olsa da Apple'ın AB'nin direktifine uyması ve 2024'ten itibaren Avrupa'da satılan yeni iPhone'larına evrensel bir şarj bağlantı noktası eklemesi muhtemel. Bu, farklı cihazlar için farklı şarj kabloları satın alma ihtiyacından dolayı maddi açıdan da ekstra ödeme yapması gereken tüketiciler için memnun edici bir değişiklik.

Peki sizin iPhone 15'ten beklentileriniz neler? USB-C için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.