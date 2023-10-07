iPhone 15'ten Bir Sorun Daha: Wi-Fi Bağlantısında Sorunlar Yaşanıyor!

Apple, Instagram gibi bazı uygulamaların iPhone 15 serisinde ısınma sorununa neden olan bir problemi düzeltmek için iOS 17.0.3'ü geçtiğimiz günlerde yayınladı ancak şimdi serideki modellere yönelik yeni bir problem ortaya çıktı.

9to5Mac'e göre iOS 17 çalıştıran Apple iPhone modelleri, özellikle de iPhone 15 serisi modeller, Wi-Fi ile ilgili sorunlar yaşamaya başladı.

iOS 17 çalıştıran bazı iPhone modellerinde kimi durumlarda içerikler Wi-Fi üzerinden yüklenmiyor ve çoğu zaman Wi-Fi'ın sağladığı hız tamamen kullanılamıyor.

iPhone 15 Serisi ve iOS 17'de Wi-Fi Sorunları Yaşanıyor

Bazı kullanıcılar sorunların birkaç dakika sonra ortadan kalktığını bildirirken, diğerleri iPhone'larındaki Wi-Fi'yi devre dışı bırakıp ardından yeniden etkinleştirerek sorunu çözdüğünü bildiriyor.

Apple Community forumlarının bir üyesi, evinde iPhone 15 Pro Max ile aynı Wi-Fi sorununu yaşadığını belirtti ve Wi-Fi bağlantısının her 45 saniyede bir kesildiğini söyledi. Kullanıcı evindeki diğer cihazlarda böyle bir sorun olmadığını da ekledi.

Bunun yanı sıra bugün son durumunu aktardığımız iPhone 15 serisi ses sorunu ile ilgili olarak Apple değişim kabul etmeye başladı.

Görünüşe göre Apple için işler önümüzdeki süreçte pek de iyi gitmeyecek. Peki siz iPhone 15 serisinde yaşanan sorunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.