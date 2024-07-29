Kötü Haber: iPhone 16'da Apple Intelligence Olmayacak!

Akıllı telefon dünyasında gözler iPhone 16 serisinin tanıtılmasına ve iOS 18'e odaklanmış durumda. Yapay zeka özellikleri konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Apple uzun bir bekleyişin ardından WWDC 24'te Apple Intelligence ile karşımıza çıktı ve bu iOS 18'i son yılların en önemli güncellemelerinden birisi haline getirdi.

Apple Intelligence Özellikleri Tek Seferde Sunulmayacak!

Apple'ın bu yeni yapay zeka özelliklerini Eylül ayında iOS 18 ile sunması bekleniyordu fakat Bloomberg'in paylaştığı rapora göre erteleme kararı alındı. Apple Intelligence ile ilgilenenlerin Ekim ayını yani iOS 18.1'in piyasaya sürülmesini beklemeleri gerekecek.

iPhone 16 modelleri iOS 18 ile kutudan çıkacak. Bu durumda iPhone 16 satın alanların doğrudan iOS 18'in yapay zeka özelliklerine erişemeyeceği sonucu ortaya çıkıyor. Hali hazırda iOS 18 Beta sürümleri test edilmeye devam edilirken, iOS 18.1 Beta sürümününde bu hafta yayınlanması bekleniyor.

Yani Apple henüz iOS 18'i yayınlamadan bir sonraki sürümü geliştiricilere sunarak Apple Intelligence testlerine başlayacak. Son olarak Apple'ın duyurusunu gerçekleştirdiği tüm özelliklerin bir anda kullanıma sunulmayacağını 2025'in ortasını bulabileceğini hatırlatmak isteriz..