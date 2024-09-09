Apple Store Kapandı: Tüm Apple Ürünlerine Zam Geliyor!

Apple bu akşam (9 Eylül 2024) Türkiye saati ile 20:00'da düzenleyeceği etkinlikte iPhone 16 serisini ve diğer yeni ürünlerini tanıtacak. Tüm gelişmeleri anında size aktaracağımız bu etkinlik öncesinde Apple Store kapatıldı ve şu anda herhangi bir ürün alamıyorsunuz.

iPhone 16'ya Saatler Kala Apple Store Kapatıldı

Bu şaşırtıcı bir gelişme değil çünkü Apple her yeni ürün lansmanından birkaç saat önce Apple Store'u kapatıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere lansman biter bitmez tekrar açılıyor ve yeni ürünlerin siteye eklendiğini ve sipariş verebildiğinizi görüyorsunuz.

Bugünde aynı durum yaşanacak ancak üzücü bir gelişme var. Apple en son 4 Mart günü tüm ürünlerine zam yapmıştı. O dönemde dolar kuru 31.5 TL seviyelerindeyken şu anda 34 TL'yi geride bıraktı.

Yani iPhone 16 lansmanı sonrasında hali hazırda piyasada olan iPhone 15 modellerinin ve diğer Apple ürünlerinin zamlanması kaçınılmaz görünüyor.

Şu anda en büyük beklentimiz zam konusunda yanılmamız ve Apple'ın iPhone 16 Türkiye fiyatlarını açıkladığında diğer ürünlerin fiyatını aynı görmemiz yönünde.