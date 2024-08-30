Merakla Beklenen iPhone 16 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

iPhone 15 serisinin tanıtılmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından artık tüm gözler yaklaşan iPhone 16 modellerinde. Uzun bir süredir teknoloji gündeminden düşmeyen telefonlar hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atılsa da çıkış tarihleri hakkında net bir bilgi henüz ortaya çıkmamıştı.

Ancak geçtiğimiz saatlerde iPhone 16 serisinin tanıtılacağı yeni Apple etkinliğinin tarihi nihayet gün yüzüne çıkarıldı. İşte merakla beklenen iPhone 16 modellerinin çıkış tarihi...

iPhone 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple’a yakın kaynaklara göre, iPhone 16 serisi 10 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek Apple etkinliği ile birlikte görücüye çıkacak. Bilmeyenler için Apple, şimdiye kadar her yıl geliştirdiği iPhone modellerini, Eylül ayının bir veya ikinci haftasındaki Salı günü gerçekleştirdiği etkinliklerde tanıttı. Örneğin, geçen yılki iPhone 15 etkinliği, 12 Eylül Salı günü gerçekleşmişti.

İlk 10 Eylül'deki etkinlikte tanıtılacağı iddia edilen yeni amiral gemilerinin, 20 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor. Mevcut iddiaları desteklemek açısından, iPhone 15 serisi 22 Eylül'de ön siparişe açıldığını, 29 Eylül’de ise resmî olarak mağazalarda satışa sunulduğunu hatırlatabiliriz. Dolayısıyla yeni nesil iPhone'ların hemen hemen aynı tarihlerde satışa çıkması gayet muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone 16 modelinin ülkemizdeki fiyatı kaç TL olacak? Yorumlarda buluşalım...