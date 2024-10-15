iPhone 16, Hem Rakiplerine Hem de iPhone 14 ve 15'e Kıyasla Daha Hızlı Eskiyor!

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte yeni iPhone 16 Serisi ile karşımıza çıktı. Ancak yeni modeller teknoloji tutkunları tarafından beğenilse de son kullanıcı tarafında büyük bir heyecan yaratmadı. Elbette ki bunun en büyük nedeni iPhone 14 ve iPhone 15 gibi serileri kullanan kişilerin telefonlarının performansından fazlasıyla memnun olması.

Her ne kadar bu durum Apple'ın kullanıcıların gözündeki marka algısını daha da güçlendirip güveni artırsa da farklı sorunları beraberinde getirdi. Üretim konusunda şimdiden yavaşlama planları yaptığı konuşulan şirketin telefonlarında hızlı bir değer kaybı başladı. Hatta iPhone 16'nın iPhone 14 ve 15'le kıyaslandığında daha hızlı eskidiği ortaya çıktı. İşte detaylar!

iPhone 16, Hem Seleflerine Hem de Rakiplerine Kıyasla Daha Hızlı Değer Kaybediyor!

iPhone modelleri uzun zamandır dolar, altın ve borsa kadar mantıklı bir yatırım (tavsiye değildir). Hatta ülkemizde söz konusu cihazların zaman zaman diğer yatırım araçlarından daha çok kazandırdığı bile söylenebilir. Bu durum, kullanıcıların tercihlerini bile ciddi oranda etkiliyor.

Birkaç yıl sonra telefonunu değiştirmek isteyen pek çok kişi, iPhone'un en az değer kaybeden telefon olduğunu bildiği için geleceği düşünerek tercihini Apple'dan yana yapıyor. Ancak son yapılan bir araştırma, durumun artık pek de bu kadar basit olmadığını gösteriyor.

Editörün notu: Özellikle belirtmek isterim ki bu araştırma yurt dışındaki pazarlarda yapılıyor. Bu nedenle Türkiye ile farklılıklar gösterebilir. Yüksek vergi, kur ve enflasyon ile mücadele etmeye çalıştığımız ülkemizde değer kaybı olmayacaktır.

Araştırmaya göre iPhone 16 serisi, piyasaya çıktığı ilk iki hafta içinde %41 oranında değer kaybetti ve bu, 468 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. Oysa önceki modeller, iPhone 15 ve iPhone 14, aynı dönemde sadece %33’lük bir kayıp yaşamıştı. Elbette ki bu değer kaybı Apple'ın satışları üzerinden hesaplanmıyor.

Telefon değiştirme kampanyaları ve ikinci el telefon alımları üzerinden hesaplanıyor. Doğal olarak şirketler, daha az satan ve vitrinde daha uzun süre kalması muhtemel modeller için sizin ne kadar ödediğinize bakmadan daha düşük bir bedel belirliyor.

Aslında iPhone 12'den bu yana her yeni model, bir önceki modele kıyasla daha fazla değer kaybediyor. iPhone 15, piyasaya çıktıktan bir yıl sonra %48 değer kaybederken, iPhone 14'te bu oran %47.5'ti. Bu durum, yeni modellerin tüketicilerde eskisi kadar heyecan uyandırmadığı ve piyasa değerini koruma konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor.

Rakiplerde ise bambaşka bir senaryo söz konusu. Geçmişte Samsung modeller rekor seviyede değer kaybederken, günümüzde bu durum değişiyor. Her ne kadar iPhone'lar hala bu noktada lider olsa da aradaki makas kapanıyor ve durum yakında eşitlenecek gibi duruyor. Kim bilir belki de uzun zamandır zirvede olan Apple için yolun sonu gelmiştir.