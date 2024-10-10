iPhone 16 Pro Satışları Ne Durumda? İşte İlk Bilgiler

iPhone 16 serisinin dünya genelinde ve ülkemizde satışa sunulmasının üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. iPhone 15 Pro kullanıcıları yeni modele geçip geçmemek konusunda kararsız kalırken, genellikle iPhone 14 ve iPhone 13 kullanıcıları yeni seriyi tercih ediyor.

Standart iPhone 16'lar Çok Talep Görmüyor!

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın tedarikçilere verdiği parça siparişi üzerinden tahmin yürüterek bir açıklama yaptı. Dört modelin montaj siparişi konusunda herhangi bir değişiklik yapılmazken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için parça siparişlerinin yüzde 3 ile yüzde 5 arasında azaltıldığı belirtildi.

Standart modellere talep zayıf olsa da, iPhone 16 Pro ve Pro Max satışları gayet iyi seviyede. Apple Intelligence teknolojisinin kullanıma sunulması ile satış rakamlarının ABD'de artması beklenirken, bu yapay zeka özelliklerinin Avrupa ve Çin'e henüz gelmeyeceğini de unutmamak gerekiyor.

iPhone 15 Pro serisine kıyasla sevkiyat süreleri şu anda daha kısa yani siparişlerin teslimatlarında herhangi bir sorun yaşanmıyor. 2024'ün dördüncü çeyreği için iPhone 16 serisinin üretim tahmini 88 - 89 milyon adet seviyesinde. Bu rakam geçtiğimiz yıl iPhone 15 modelleri için 90 - 91 milyon seviyesindeydi.