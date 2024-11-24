iPhone 16 Kamera Testinde Bekleneni Veremedi: Neredeyse İki Yıl Geriden Geliyor!

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni akıllı telefon serisi iPhone 16, özellikleri kadar hala kendisine yönelik yapılan eleştirilerle de konuşulmaya devam ediyor. Son olarak serinin ana modelinin DxOmark'tan aldığı kamera performansı puanı pek çok kişiye göre beklentilerin oldukça altında.

Ünlü kamera ve kriteri DxOmark, piyasadaki ünlü pek çok akıllı telefona yaptığı gibi iPhone 16 modelini de nihayet detaylı bir testten geçirdi. Yapılan teste göre yeni iPhone 16 her ne kadar iyi bir kamera performansı sunsa da en iyilerin bir hayli gerisinde.

iPhone 16, Kamera Testinde 20. Sıraya Yerleşebildi

DxOmark tarafından açıklanan verilere göre yeni iPhone 16, yapılan test sonucu tüm akıllı telefonlar arasında ise en iyi kameraya sahip 20. akıllı telefon oldu. Apple'ın iddialarına karşın kamera alanında rakiplerinden epey uzakta bir performans sergileyen cihaz, güncel olarak listede Huawei Mate 50 gibi 2022 model akıllı telefonların bile gerisinde konumlandırılmış durumda.,

Tets sahibi DxOmark'a göre; renk, parlaklık, kontrast alanlarında olumlu anlamda öne çıkan iPhone 16, otomatik odaklama tarafında önemli ölçüde hızlı ve doğru şekilde çalışmasının yanı sıra video çekimlerinde video sabitleme alanında da iyi sonuçlar veriyor.

iPhone 16'nın kendini geliştirmesi gereken yanları ise sınırlı dinamik aralık nedeniyle görsel vurguların kaybolması, ışık yansıması ve renk tonu kayması gibi epey detaylı sorunlar. DxOmark, cihazda yer alan telefoto kameranın sınırlı yakınlaştırmaya sahip olması, düşük ışıkta görseldeki ayrıntıların kaybolması gibi unsurları telefonun rakiplerinden geri kalmasının nedenleri olarak tanımlıyor.

Peki siz iPhone 16'nın kamera performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...