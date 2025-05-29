En Çok Satan Telefonlar Açıklandı: iPhone 16'dan Büyük Başarı!

En çok satan telefon denildiğinde birçok kişinin aklına iPhone 11 geliyor. Eylül 2019'da piyasaya sürülen iPhone 11, 2025 yılı itibariyle 159 milyon adetten fazla sattı. Bu rekor korunmaya devam ederken 2025 yılının ilk çeyreğine ait satış verileri paylaşıldı.

2025'in İlk Çeyreğinde iPhone 16 En Çok Satan Telefon Oldu!

Counterpoint Research tarafından paylaşılan tahminlere göre 2025'in ilk çeyreğinde iPhone 16 dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. ‌iPhone 16‌'yı sırayla iPhone 16 Pro Max, ‌iPhone 16 Pro‌ ve iPhone 15 takip etti. Samsung'un uygun fiyatlı telefonlarından birisi olan Galaxy A16 5G ise kendine beşinci sırada yer buldu.

Geçen yılın aynı döneminde en çok satan Pro modeliydi. iPhone 15‌ Pro Max 2024'ün ilk çeyreğinde ‌iPhone 15‌'i küçük bir farkla geride bırakarak en çok satan akıllı telefon oldu. iPhone 16'nın ilk sıraya yerleşmesinde daha doğrusu standart modeller ile Pro modeller arasındaki satış rakamı farkının az olması da Apple'dan kaynaklanıyor.

Son yıllarda performans açısından standart modelleri ile Pro serileri arasındaki fark oldukça azaldı. iPhone 16‌, ‌iPhone 16 Pro‌ Max'teki A18 Pro kadar hızlı bir A18 çipe sahip. Aksiyon düğmesi ve kamera Kontrol düğmesi de aynı şekilde iki modelde yer alıyor.

iPhone 16 Plus listenin 10. sırasında yer alırken, ilk 10 modelden 5'i Apple'e ait. Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra ise 7. sırada yer alıyor. Listedeki diğer modeller, uygun fiyatlı telefonlardan oluşuyor.