iPhone 16'nın Kamera Tasarımı Farklı Olacak: Nasıl Görünecek?

Apple'ın bu sene sonunda tanıtılması beklenen iPhone 16 serisine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son paylaşılan görüntülere göre iPhone 16 kılıfları, serideki en büyük değişikliği gözler önüne seriyor.

Son birkaç aydır Apple standart iPhone 16 modelleri için farklı kamera tasarımları deniyordu. Görünen o ki tasarımların hepsi dikey kamera düzenlemesini doğruluyor.

En son prototip, geniş ve ultra geniş kameralar için iki ayrı kamera halkasını içeriyor. Tasarım, hap şeklinde yükseltilmiş bir yüzeyde bulunan aynı düzenlemeyi içeriyor. Bu tasarımın ilhamının iPhone X'ten geldiği düşünülüyor.

iPhone 16 ve 16 Plus Kameraları Nasıl Görünecek?

Telefonun mikrofonu lenslerin hemen yanında yer alırken, flaş çıkışı her zaman olduğu gibi kameraların yer aldığı adanın içinde konumlanıyor.

Dikey kamera düzeniyle birlikte, Apple'ın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerine mekansal video kaydı özelliğini getirmesi bekleniyor. Mevcut iPhone 15 modelleri çapraz kamera düzenine sahip ve mekansal video çekme yeteneği bulunmuyor. Bu özellik yalnızca iPhone 15 Pro modelleri ve Vision Pro kulaklıkta bulunuyor.

Güncellenmiş kamera tasarımına ek olarak, son ‌iPhone 16‌ prototipleri, ‌iPhone 15 Pro‌'da kullanılana benzer bir eylem düğmesi ve cihazın çerçevesiyle aynı seviyede bulunan yatay video çekim için basınca duyarlı bir yakalama düğmesi içeriyor.

En son paylaşılan kılıf fotoğraflarında yakalama düğmesi için bir açıklık görmek mümkün.

Kılıfların paylaşılmış olması Apple'ın iPhone 16 için bu tasarımı benimsediğini kesin olarak doğrulamıyor. Üçüncü taraf kılıf üreticileri genellikle gelecek iPhone'lar için ilk kılıf tasarımlarını sızıntılara ve söylentilere dayandırıyor. Bu nedenle görüntüler gerçek tasarımlar olmayabilir.

Apple'ın iPhone 16 serisini Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.