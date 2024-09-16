Ön Siparişler Sürüyor! iPhone 16 Serisinin Hangi Modeli Daha Çok Satıyor?

9 Eylül'de vitrine çıkan iPhone 16 serisinin ön sipariş süreci tüm hızıyla devam ediyor. Kullanıcıların akıllarındaki bir diğer soru işareti ise hangi modelin bu süreçte daha iyi satış performansı gösterdiği yönünde. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo'nun son raporu bu konuyu derinlemesine inceliyor.

iPhone 16 Serisinin En İyi Satış Performansı Gösteren Modeli Belli Oldu

Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre, iPhone 16 serisi yaklaşık 37 milyon satışla selefi iPhone 15 ailesine kıyasla %12,7 oranında daha düşük bir performans sergiledi. Özellikle burada Pro ve Pro Max modellerinde sırasıyla %27 ve %16'lık bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Şirketin en çok başarı elde ettiği modeller ise standart ve Plus varyantları oldu. Özellikle iPhone 16 Plus'ın geçen yıla kıyasla %48 oranında daha fazla sattığı belirtildi. Standart model de buna ek olarak %10'luk bir artışla dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak, iPhone 16 Pro'ların beklenenden daha düşük talep görmesinin arkasındaki neden olarak Apple Intelligence teknolojisinin lansman sırasında kullanıma sunulmamasını gösterdi. Burada, yeni yapay zeka araçlarının çıkış yapmasıyla satışların artabileceğinin altı çizildi.

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