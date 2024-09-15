Apple Resmen Doğruladı: İşte iPhone 16 Serisinin RAM Kapasitesi!

9 Eylül'de tanıtılan iPhone 16 serisiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son gelişmeler, 20 Eylül'de genel satışları başlayacak akıllı telefonların RAM kapasiteleri resmi bir şekilde ortaya koyuyor. İşte iPhone 16 serisinin RAM kapasiteleri!

Apple'ın Üst Düzey Yöneticisi: Apple Intelligence Nedeniyle 8 GB RAM Kullandık

Apple, iPhone 16 serisinin tüm modellerinde Apple Intelligence (AI) teknolojisinin gereksinimleri için 8 GB RAM tercih ettiklerini doğruladı. Şirketin donanım teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcısı Johny Srouji, Geekerwan ile yapmış olduğu röportajda bu bilgiyi paylaşırken, bu artışın aynı zamanda oyun gibi yüksek performanslı görevlerde de kolaylık sağlayacağını söyledi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 15 serisinin standart ve Plus modellerinde 6 GB RAM kullanıldı. Bu nedenle söz konusu akıllı telefonlar 8 GB'lik gereksinimi nedeniyle Apple Intelligence yapay zeka araçlarından faydalanamayacak. 15 Pro ve 15 Pro Max ise iPhone 16 serisi gibi Apple Intelligence teknolojilerini destekleyecek.