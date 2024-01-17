iPhone 16 Pro'nun Arka Paneli ve Kamerası Ortaya Çıktı!

Yeni nesil iPhone'ların piyasaya sürülmesine daha uzun zaman olsa da güvenilir kaynaktan gelen yeni bir rapor yaklaşmakta olan iPhone 16 Pro serisine ilişkin bazı yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Weibo üzerinden yeni detayları paylaştı. Rapora göre Apple, iPhone 16 Pro modellerini 1/1.14 inç ana kamera ve periskop telefoto lens ile gönderecek. Telefoto lens, öncekilere göre gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri sunacak.

Bu detaylar daha önceki raporlarda da aktarılan detaylarla neredeyse aynı fakat Digital Chat Station'ın aktardıkları bununla sınırlı değil.

iPhone 16 Pro Serisi Yeni Bir Cam Panelle Gelecek

Digital Chat Station arka panelle ilgili yeni detaylar paylaşarak, arka panelde bazı önemli değişiklikler olacağını iddia ediyor. Rapora göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, G+P çözümü kullanılarak üretilmiş bir cam panele sahip olacak.

Bu, arka yüzün cam ve plastikten oluşan bir kalıba sahip olacağı anlamına geliyor. Digital Chat Station, Çinli marka Huawei'nin de yaklaşan akıllı telefonları için benzer bir teknik kullanacağını belirtiyor.

Şimdilik iPhone 16 Pro'ya dair yeni bilgiler bununla sınırlı ancak yıl sonuna doğru yaklaştıkça daha fazla detay öğrenmeyi bekliyoruz.

Peki sizin iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Sizce Pro modeller hangi yeniliklerle gelmeli? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.