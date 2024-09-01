"Çöl Titanyumu" Renkli iPhone 16 Pro Tekrardan Görüntülendi: Tahmin Edildiği Gibi Olmayabilir!

Apple tarafından önümüzdeki hafta tanıtılacak yeni akıllı telefon serisi iPhone 16 ile ilgili yeni bir sızıntı daha yaşandı. Serinin pro modeli iPhone 16 Pro modeli daha öncesinde "Çöl Titanyumu" olarak adlandırılan yeni renk seçenği ile bir kez daha görüntülendi. Detaylar haberde.

Çöl Titanyumu iPhone 16 Pro Daha Açık Tonlarda Gelebilir!

Apple'ın 9 Eylül tarihinde sergileyeceği yeni iPhone 16 serisi için tasarladığı Çöl Titanyumu isimli yeni renk seçeneği, sektörel kaynaklar tarafından tekrardan sızdırıldı. Paylaşılan render görüntüsü, daha öncesinde gündem olan diğer görüntülere kıyasla daha pastel ve açık tonlara sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Paylaşılan görüntüye baktığımızda, yeni Çöl Titanyumu seçeneğinin markanın geçmişte piyasaya sürdüğü Gold renk paleti ile oldukça benzer tonlara sahip olduğunu görüyoruz. Daha mat ve pastel görünümü ile fark yaratan yeni renk, geçtiğimiz haftalarda paylaşılan görüntülerde daha parlak ve koyu tonlarda karşımıza çıkmıştı.

Apple, iPhone 16 Pro ile birlikte yeni renk seçeneğinin yanı sıra birkaç yeni özelliği daha hayata geçirecek. İddialara göre yeni bir deklanşör tuşu ile beraber gelecek telefon, Apple Intelligence yapay zeka özellikleri için yüksek RAM kapasitesine sahip olacak.

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