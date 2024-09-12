Parmak Isırtıyor: iPhone 16 Pro Performans Testinde!

20 Eylül'de satışı başlayacak iPhone 16 Pro modeli Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

9 Eylül'de tanıtılan iPhone 16 ailesiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 20 Eylül'de genel satışları başlayacak serinin Pro modeli kısa bir süre önce performans testlerinde ortaya çıktı. Peki, iPhone 16 Pro kullanıcılara nasıl bir performans sunacak?

iPhone 16 Pro Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Bilindiği gibi iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri Apple A18 Pro işlemcisinden güç alıyor. Şirket, etkinlikte bu yeni yonganın CPU'sunun selefine göre yüzde 15, GPU'sunun ise yüzde 20 daha hızlı olduğunu açıkladı. Ayrıca  yüzde 20 daha az enerji harcayarak akıllı telefonların pil ömrüne olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Bu kapsamda, iPhone 16 Pro modeli Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 3.114, çok çekirdekli testlerde ise 6.666 puan almayı başardı. 

İşte iPhone 16 Pro teknik özellikleri;

Özellik Detaylar
Ekran Boyutu 6,3 inç
Ekran Teknolojisi Super Retina XDR ekran, 6.3 inç (diyagonal) tam ekran, 460 ppi yoğunlukta 2622 x 1206 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Ekran Yenileme Hızı 120Hz
İşlemci Apple A18 Pro ( 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)
RAM Duyurulmadı (8 GB olduğu tahmin ediliyor)
Depolama Seçenekleri 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera 48 MP + 12 MP + 48 MP
Arka Kamera Video Kaydı 4K / 1080p
Ön Kamera 12 MP
Ön Kamera Video Kaydı 4K / 1080p
Yazılım iOS 18
Batarya Kapasitesi iPhone 16 Pro’da 27 saate kadar video oynatma (3.577 mAh olduğu tahmin ediliyor)
Kablolu Şarj 40W
Ağırlık 194 gram
Kalınlık 8,25 mm
Renk Seçenekleri Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu
Ek Özellikler Apple Intelligence

Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
MOBİL

Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Bu rehberde iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Apple'ın yeni iPhone modelleri!

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