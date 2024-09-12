Parmak Isırtıyor: iPhone 16 Pro Performans Testinde!
20 Eylül'de satışı başlayacak iPhone 16 Pro modeli Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!
9 Eylül'de tanıtılan iPhone 16 ailesiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 20 Eylül'de genel satışları başlayacak serinin Pro modeli kısa bir süre önce performans testlerinde ortaya çıktı. Peki, iPhone 16 Pro kullanıcılara nasıl bir performans sunacak?
iPhone 16 Pro Geekbench Skoru Ortaya Çıktı
Bilindiği gibi iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri Apple A18 Pro işlemcisinden güç alıyor. Şirket, etkinlikte bu yeni yonganın CPU'sunun selefine göre yüzde 15, GPU'sunun ise yüzde 20 daha hızlı olduğunu açıkladı. Ayrıca yüzde 20 daha az enerji harcayarak akıllı telefonların pil ömrüne olumlu katkı sağlayacağını belirtti.
Bu kapsamda, iPhone 16 Pro modeli Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 3.114, çok çekirdekli testlerde ise 6.666 puan almayı başardı.
İşte iPhone 16 Pro teknik özellikleri;
|Özellik
|Detaylar
|Ekran Boyutu
|6,3 inç
|Ekran Teknolojisi
|Super Retina XDR ekran, 6.3 inç (diyagonal) tam ekran, 460 ppi yoğunlukta 2622 x 1206 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
|Ekran Yenileme Hızı
|120Hz
|İşlemci
|Apple A18 Pro ( 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)
|RAM
|Duyurulmadı (8 GB olduğu tahmin ediliyor)
|Depolama Seçenekleri
|128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
|Arka Kamera
|48 MP + 12 MP + 48 MP
|Arka Kamera Video Kaydı
|4K / 1080p
|Ön Kamera
|12 MP
|Ön Kamera Video Kaydı
|4K / 1080p
|Yazılım
|iOS 18
|Batarya Kapasitesi
|iPhone 16 Pro’da 27 saate kadar video oynatma (3.577 mAh olduğu tahmin ediliyor)
|Kablolu Şarj
|40W
|Ağırlık
|194 gram
|Kalınlık
|8,25 mm
|Renk Seçenekleri
|Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu
|Ek Özellikler
|Apple Intelligence
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Apple'ın yeni iPhone modelleri!
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