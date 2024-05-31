iPhone 16 Pro'da Dev Kamera Adası: Yeni Görüntüler Sızdırıldı

Daha büyük ekran ve yakalama düğmesi önceki sızıntılarda iPhone 16 Pro'nun ana odak noktaları olsa da, yeni ortaya atılan bilgiler, cihazın kamerasında da önemli geliştirmeler atılacağını söylüyor.

Bu bilgilerle birlikte iPhone 16 Pro’nun kasası ve kılıflarını gösteren bazı fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflardaki kamera çukuru iPhone 15 Pro'dan daha büyük bir kamera adasına sahip olacağını gösteriyor.

iPhone 16 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Kamera özellikleriyle ilgili sızıntılar, iPhone 16 Pro'nun selefinden 0,2 inç daha büyük 6,3 inçlik bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, Ana kamerada da önemli bir gelişme bekleniyor. Sensör boyutunun 1/1,28 inçten 1/1,14 inç'e çıkacağı tahmin ediliyor. Böylelikle iPhone 15 Pro'nun kamerası etkileyici olsa da, 16 Pro'nun bu alanda daha da öne geçmesi muhtemel görünüyor.

Bunlarla birlikte 2019'dan beri kullanulan ultrawide kamera da veda ediyor. Ve yerini 48MP Sony IMX903 sensör alıyor. Yeni sensörün mevcut ultrawide kameradan daha büyük olup olmayacağı bilinmiyor.

Ek olarak iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 12MP 5x optik zoom telefoto kamerayı devralacak. Bu da, iPhone 15 Pro'nun telefoto kamerasından daha büyük bir sensöre sahip olacağı anlamına geliyor.

Yeni iPhone'ların hepsinde fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran bir "Yakalama" düğmesi olacağı da söyleniyor. Bu da Apple'ın, en azından bazı modellerde kamera sistemlerini geliştirmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Yine de şu an için kesin bir şey bilmiyoruz. Fakat iPhone 16 Pro'nun fotoğrafçılık tutkunları için heyecan verici bir gelişme olması muhtemel. Daha fazla detay için Eylül ayındaki resmi lansmanı beklemek gerekiyor.