iPhone 16 Pro'ya Yönelik Yeni Gelişme: Kronik Bir Kamera Sorununu Çözebilir!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son çeyreğinde Apple'ın yeni nesil iPhone 16 serisini tanıtması bekleniyor ve serideki modellere dair söylentiler ve spekülasyonlar uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir detay ise iPhone 16 Pro modellerinin kamerasına odaklanıyor.

Apple'ın iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in kameralarını yeni bir lens parlaması önleyici malzeme ile geliştirebileceğine dair spekülasyonlar ortaya çıktı. Daha önce de pek çok bilgiyi erkenden paylaşan yeux1122 tarafından yayınlanan bu iddia,"ilgili bir şirket kaynağına" atıfta bulunuyor.

Lens Parlaması Sorunu iPhone 16 Pro ile Nasıl Çözülecek?

Rapor, Apple'ın yeni iPhone'lar için Atomik Katman Biriktirme (ALD) adı verilen bir teknoloji kullanabileceğini öne sürüyor. ALD, her seferinde bir atom olmak üzere inanılmaz derecede ince malzeme katmanları oluşturmanın bir yolu olarak Apple'ın yeni bir girişimi. ALD, karmaşık 3D şekiller üzerinde biriktirilebilen ultra ince filmlere olanak tanıyor.

Esasında bir filtre diyebileceğimiz bu yeni teknoloji, iPhone 16 Pro modellerindeki kameralarda parlamayı azaltmaya yardımcı olacak. Söylentiler doğru çıkarsa Apple'ın lens parlamasını en aza indirmek ve genel fotoğraf kalitesini artırmak için test ettiği bildirilen bu yeni kaplama, iPhone kullanıcılarının yaşadığı yaygın problemi çözebilir.

Yaklaşan Pro serisi iPhone 16 modellerinin yeni lens kaplamalarının ötesinde kamera iyileştirmelerine sahip olacağı da söyleniyor. Raporlar, 48MP ultra geniş kameranın her iki Pro modeline de dâhil edileceğini ve iPhone 15 Pro Max'in tetraprizm telefoto lensinin daha küçük iPhone 16 Pro'ya da ekleneceğini gösteriyor.

Peki sizin iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.