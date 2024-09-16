iPhone 16 Pro, M1 İşlemcili MacBook'lardan Daha mı Hızlı? Sonuçlar Şaşırtıcı!

9 Eylül'de düzenlenen 'It's Glowtime' etkinliğinde tanıtılan iPhone 16 serisi için heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Halihazırda ön sipariş sürecinde bulunan ve 20 Eylül'den itibaren genel satışa sunulacak serinin Pro modellerinin, M1 çipli MacBook modellerinden daha hızlı olduğu iddia edildi. Peki, bu gerçek mi?

iPhone 16 Pro, M1 İşlemcili MacBook'lardan Yüzde 5 Daha Hızlı

9to5Mac'in haberine göre iPhone 16 Pro modeli Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdek testlerinde 3.429 ve çok çekirdek testlerinde ise 8.790 puan almayı başardı. Bu sonuçlara dayanarak, akıllı telefona güç veren A18 Pro'nun selefi A17 Pro'dan yaklaşık yüzde 15-20 ve A16 Bionic'ten ise yüzde 30-35 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii burada asıl dikkat çeken konu Apple A18 Pro'nun M1 işlemciyle karşılaştırılması. Burada, Mac ve iPad modellerinde kullanılan çipin çok çekirdekli testlerden 8.351 puan aldığı belirtiliyor. Bu, iPhone 16 Pro'nun işlemcisinin yüzde 5 oranında daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Aralarında dört sene olması nedeniyle bu iki işlemcinin karşılaştırılması pek doğru olmasa da, bu durum Apple'ın yeni iPhone modellerinin yavaş yavaş bilgisayar seviyesine yaklaştığı şeklinde yorumlanabilir.