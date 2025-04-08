Yurt Dışındaki iPhone Fiyatları Rekor Seviyede Artacak! Neyse ki Bu Defa Türkiye'de Değil

Geçtiğimiz aylarda yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ekonomiyi düzeltme çabaları sırasında ülkesinde işleri karıştırdı. ABD'yi yeniden üretim merkezi haline getirmek amacıyla Çin başta olmak üzere pek çok ülke ve bölgeye ek gümrük vergileri uygulamaya başlayan Trump yönetimi, bu hamleyle başta iPhone olmak üzere neredeyse tüm elektronik ürünlerde fiyat artışlarına yol açtı.

Halihazırda dünyanın en pahalı iPhone'larının satıldığı ülke olan Türkiye, bu seferlik zamdan olumsuz etkilenmemenin tadını çıkarırken, analistler özellikle ABD'deki üst model iPhone fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 artabileceğini öngörüyor.

iPhone 16 Pro Max’a Şok Zam: Fiyat 2.000 Doları Aşabilir!

Donald Trump'ın ek gümrük vergisi uygulamasının etkileri hala sürerken, pek çok uzman fiyat artışı hesaplamalarına başladı. Son olarak UBS tarafından hazırlanan bir rapor, Çin’de üretilen 1TB depolama alanına sahşo iPhone 16 Pro Max’in fiyatının 2.062 dolara çıkabileceğini ortaya çıkardı.

Bu telefonun mevcut fiyatının yüzde 30'a yakın artacağı anlamına geliyor. Üstelik Donald Trump olası karşı hamleler durumunda şu an uygulanan yüzde 54'lük vergilere ek olarak yüzde 104'lük ek gümrük vergisi tehdidini dile getirdi. Bu durumda fiyatlar Türkiye'yle bile yarışabilir. Şu anda ise Türkiye'de aynı telefon 3.500 dolara yakın bir fiyata satılıyor.

Hindistan'da üretilen telefonlar için tablo daha az iç karartıcı olsa da hala oldukça kötü. Apple’ın Hindistan’da ürettiği iPhone’lar için yüzde 26’lık vergi söz konusu. Bu da yine UBS'in hesabına göre 128 GB iPhone 16 Pro’nun fiyatının yüzde 12 artacağı anlamına geliyor.

Apple’ın bu ek maliyetleri tüketiciye yansıtmak yerine, kar marjından vazgeçip fiyatları sabit tutma ihtimali de var. Ancak stoklar tükendikten sonra hangi yolu seçeceği henüz belirsiz.

Ancak Donald Trump'ın tehditlere konu olan en yüksek vergi oranıyla bile fiyatların Türkiye'deki iPhone fiyatlarını geçmemesi biraz üzücü olmadı dersek yalan söylemiş oluruz. Ne yazık ki ülkemizde telefonlardan alınan vergi miktarı oldukça fazla ve bunun mümkün olan en yakın zamanda güncellenmesi gerekiyor.