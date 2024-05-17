iPhone 16 Pro Max Hakkında Daha Fazla Şey Öğreniyoruz: Pil Ömrü Nasıl Olacak?

Gelişen mobil teknolojilerle birlikte, kullanıcılar artan bir şekilde telefon pil ömrünün uzamasını talep ediyor. Bu alanda dikkate değer bir adım atanlardan biri ise Apple olabilir, daha uzun bir pil ömrüyle gelebilir.

Kuo'nun açıklamalarına göre, iPhone 16 Pro Max'te enerji yoğunluğu artırılmış pil hücreleri kullanılacak. Bu pil, mevcut modellerdeki pil boyutunu koruyarak daha uzun kullanım süresi veya daha küçük bir pil boyutuyla aynı pil ömrünü sunacak.

iPhone 16 Pro Max'in Pil Ömrü Daha mı Uzun Olacak?

Kuo'ya göre Apple, pilin aşırı ısınmasını önlemek için paslanmaz çelik pil kutusu kullanarak termal bir çözüm sunuyor. Paslanmaz çelik, alüminyum kadar ısıyı dağıtmada etkili olmasa da daha sağlam ve korozyona daha az duyarlıdır. Bu yaklaşım, pilin çıkarılmasını kolaylaştırırken aynı zamanda Avrupa Birliği'nin gelecekteki cep telefonu pil değişim gerekliliklerine uyum sağlamada Apple'a yardımcı olabilir.

Sunway'in, paslanmaz çelik pil kutularının önemli bir tedarikçisi olacağı belirtiliyor. Kuo'ya göre, bu yeni pil tasarımının seri üretimi başarılı olursa, gelecek yıl tüm iPhone 17 modellerinde kullanılması bekleniyor.

Yaklaşan iPhone 16 serisinin, muhtemelen Eylül ortasında, yani yaklaşık dört ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.