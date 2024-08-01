iPhone 16 Pro Max Ortaya Çıktı! Yıllardır Beklediğimiz iPhone Sonunda Geliyor

Eylül ayında vitrine çıkması planlanan iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Tanıtım yaklaştıkça akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı bir hayli arttı. Son raporlar ise serinin üst düzey özelliklere sahip Pro Max modelinin renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

iPhone 16 Pro Max Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Simsiyah iPhone mu Geliyor?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Sonny Dickson, iPhone 16'nın ardından şimdi de iPhone 16 Pro Max'in maketlerini paylaştı. Böylelikle akıllı telefonun tasarımıyla ve renk seçenekleriyle ilgili kullanıcıların akıllarında çok fazla soru işareti kalmadı.

Paylaşılan görsellerde en çok dikkat çeken detay, siyah titanyum seçeneğinin renk tonu oldu. Bilindiği gibi Apple, iPhone 15 Pro Max'te daha açık ve hafif griye çalan bir siyah ton tercih etti. Eğer sızıntı doğruysa, bu yıl daha koyu, yani simsiyah bir iPhone 16 Pro Max ile karşılaşacağız.

Siyaha ek olarak, beyaz titanyum ve natürel titanyum seçenekleri de telefonda yer alacak. Ancak, paylaşılan görselde selefinde de karşımıza çıkan mavi titanyum seçeneğinin olmadığını görüyoruz. Bu durum, şirketin mavi titanyum opsiyonunu iptal ettiği veya kaynağın mavi seçeneği sızıntıya dahil etmediği şeklinde yorumlanabilir.

Aynı zamanda, bir süredir gündemi meşgul eden pembe renk seçeneği sızıntıda yer almıyor. Kısacası, iPhone 16 Pro Max için siyah titanyum, beyaz titanyum ve natürel titanyum seçeneklerinin artık kesinleştiğini, diğer seçenekler için ise şirketten gelecek açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını söyleyebiliriz.

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