iPhone 16'nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Apple'ın Eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili neredeyse her gün yeni bir detay paylaşılırken, son gelen raporlar standart modelin renk seçeneklerini ve tasarımını ortaya koyuyor.

iPhone 16 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Sonny Dickson, yaklaşan iPhone 16 modelinin maketlerini paylaştı. Bu sayede akıllı telefonun tasarımı ve renk seçenekleri dolaylı yoldan belli oldu ve kullanıcıların akıllarında en azından görünümle ilgili çok fazla soru işareti kalmadı.

iPhone 16; mavi, sarı, siyah, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Hatırlanacağı üzere selefi iPhone 15'te de aynı seçenekler mevcuttu. Yani Apple'ın burada herhangi bir değişikliğe gitmediğini söylemek mümkün.

Apple, iPhone 16 ile birlikte birkaç yıldır kullandığı sensörlerin çapraz yerleştirildiği kamera tasarımına veda edecek. Şirketin bu kapsamda standart ve Plus'ta iPhone X benzeri bir kamera görünümüne yer vermesi muhtemel. Buradaki asıl fark ise kamera kurulumunun daha çıkıntılı bir yapıyı benimsemesi olacak.

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