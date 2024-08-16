iPhone 16 Pro'nun Dört Farklı Renk Seçeneği Ortaya Çıktı!

Bugün sürpriz bir şekilde Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 Pro serisinin renkleriyle ilgili heyecan verici bir görsel ortaya çıktı. Sızdırılan görsele göre, yeni seride tam dört farklı renk seçeneği yer alacak. Peki ortaya çıkan görseldeki bu renkler neler? İşte ayrıntılar…

iPhone 16 Pro'da Hangi Renkler Olacak?

Ortaya çıkar görsellerde iPhone 15 Pro'da büyük beğeni toplayan Mavi Titanyum'un yerini alacak pembe altın veya bronz renk seçeneği olduğu görünüyor. Ayrıca, siyah, beyaz, gümüş gri veya doğal titanyum ise diğer renk seçenekleri arasında yer alıyor.

Yakın zamanda söylentisi ortaya çıkan bronz tonlarına yakın olduğu görülen pembe altın renk, ortaya çıkan görsellerde daha da net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Apple'ın iPhone 15 serisinde altın rengini kullanmaması, iPhone 16 Pro'daki bu seçeneğe olan talebi daha da artırması bekleniyor.

Diğer bir söylentiye göre, Apple, titanyumun işlenmesi ve renklendirilmesi için özel bir yöntem geliştirmiş durumda. Böylelikle, iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan fırçalanmış alüminyum kaplamaya göre çok daha parlak bir görünüm elde edilecek.

Sadece kaplama deyip geçmeyin. Bu parlak kaplama, Apple'ın geçmiş yıllarda kullandığı paslanmaz çelik ile benzer bir his yaratırken, çizilmelere karşı daha dayanıklı olması sağlanacak.

Yeni iPhone16 Pro serisinin eylül ayının ortasında çıkması beklenirken, ortaya çıkan yeni renk görselleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.