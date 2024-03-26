iPhone 16 Pro Modellerine Yeni Renk Seçenekleri Geliyor: 2 Yeni Renk Açıklandı!

X üzerinden paylaşılan Weibo gönderisine göre, iPhone 15 Pro modellerinin mevcut olarak sunulan Mavi Titanyum rengi, iPhone 16 Pro serisinde yeni gül rengi için kaldırılacak. Uzay Siyahı olarak adlandırılan renk ise Siyah Titanyum'un yerini alacak.

Söylentilere göre Doğal ve Beyaz Titanyum renkleri farklılaşacak. Doğal Titanyum daha çok bir gri tonuna sahip olacakken Beyaz Titanyum daha çok gümüş beyazı bir renkte görünecek. Bu renk iPhone 14 Pro'nun gümüş versiyonuna benzer olacak.

iPhone 16 Pro Özgün Renk Seçenekleriyle Geliyor

Apple, geçen yılki iPhone 15 Pro serisi ile "Pro" modellerini paslanmaz çelikten titanyuma geçirmişti. iPhone 15 Pro, Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum renklerinde sunuluyor. Ancak Apple altın seçeneği sunmamasıyla kullanıcıları şaşırtmıştı.

Altın seçeneği, iPhone 5S'ten iPhone 8'e ve ardından iPhone XS'ten iPhone 14 Pro'ya kadar mevcuttu. Bu nedenle söylentiye göre yeni "gül" rengi, altın rengine benzer bir titanyum versiyonu olabilir.

Bu, ‌iPhone 16 Pro‌'nun renk seçenekleriyle ilgili sızdırılan ikinci söylenti. Geçen ay, Pro modellerinin Çöl Titanyumu ve Titanyum Gri renk seçeneklerinde mevcut olacağı iddia edilmişti.