iPhone 16 Pro'nun Kamera Detayları Paylaşıldı!

Son günlerde Apple'ın bu sene içinde çıkması kuvvetle muhtemel olan iPhone 15 serisinden çok iPhone 16 serisi hakkındaki bilgileri almaya başladık. Dün (17 Ocak 2023), yeni M2 işlemcili MacBook Pro'larını tanıtan Apple'ın, 2024 yılında kullanıcılarla buluşturması beklenen yeni telefon serisinin kamera detayları paylaşıldı.

iPhone 15 Pro Max, daha iyi optik yakınlaştırma sunan periskop lense sahip olarak diğer modellerden ayrılacağı daha önceden aktarılmıştı. Gelen bilgilere göre bu durum iPhone 16 serisinde de devam edecek gibi duruyor.

iPhone 16 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

The Elec'in aktardığına göre Apple, iPhone 15 Ultra'da yer vereceği periskop telefoto lens için LG ve Jahwa Electronics ile ortak çalışacak. CES 2023 Fuarı'nda LG'nin kusursuz ve sürekli optik yakınlaştırma sunan "Katlanmış Zum" periskop telefoto modülünü görmüştük. Bu sensör iPhone 15 Ultra modelinde olacak. Kameradan %70 LG, geri kalan kısmından Jahwa sorumlu olacak.

Bugüne kadar çoğu akıllı telefon modelinin kamerasındaki yakınlaştırma ve odak uzunlukların ötesine geçme çalışmalarında görüntü kalitesinin düşmesi ile karşı karşıya kaldık. LG, bu duruma çözüm getirmek üzere yeni tasarımını ortaya çıkarıyor. DLSR kameralara benzeyen ayrıntılara sahip görüntü kalitesini korumaya yönelik bir çalışma gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda yeni telefo lensin bir sonraki seri olması beklenen iPhone 16 serisinin her iki üst model olacak Pro'larda da kullanılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Anlaşılan o ki Apple, iPhone 15 Pro Max ve sonraki telefon serilerini alt modeller ve bir önceki serilerden ayrı tutacak.

Söylemeden geçmeyelim; Apple, iPhone 12 Pro ve Pro Max serilerinden bu yana "Pro" modellerinde bugüne kadar kamera özelliklerini değiştirmedi.