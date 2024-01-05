iPhone 16 Pro Tasarımı Nasıl Görünecek? İşte İlk Render Görüntüleri!

Yıl daha yeni başladı ve bir sonraki iPhone 16 Pro'nun neye benzeyeceği konusunda şimdiden yeni bir render görüntüsüne sahibiz.

MacRumors, Apple'dan sızan dâhili tasarımlara dayanarak prototip cihazlar da dâhil olmak üzere bazı yeni render görüntüleri oluşturdu.

iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile piyasaya sürülen kavisli kenarlara ve titanyum çerçeveye sadık kalacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max biraz daha büyük ekran boyutlarına ve "Capture" düğmesi olduğu söylenen yeni bir tuşa sahip olacak gibi görünüyor.

iPhone 16 Pro Tasarımı

Şu anda iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlara sahip. Bununla birlikte, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in boyutlarının sırasıyla 6,3 ve 6,9 inç'e yükseleceği görülüyor. Boyut artışının olası bir nedeni, bu sefer her iki Pro modelinde de olabilecek 5x tetraprism telefoto kameradan kaynaklanıyor. Bu, geçen yıl sadece daha büyük iPhone 15 Pro Max modelinde vardı.

Ayrıca iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in tuş yapılandırması açısından birkaç farklı tasarımdan geçtiği ancak genel görünümün tutarlı kaldığı görülüyor. Birkaç tuş düzeninden geçmelerine rağmen, büyük ölçüde şu anda iPhone 15 Pro serisine benziyorlar ancak çerçevenin sağ tarafında yalnızca ek bir tuş var.

Render görüntülerine göre iPhone 15 Pro serisinde tanıtılan Eylem Tuşu kullanılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Apple'ın iPhone 16 Pro'da Eylem Tuşu için farklı boyutlar ve tasarımlar denemiş olması muhtemel olsa da MacRumors'un mevcut tasarım belgelerine göre mevcut tuşla aynı boyutta olması kuvvetle muhtemel.

Peki siz iPhone 16 Pro'nun tahmini tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.