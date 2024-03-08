iPhone 16 Pro'nun Hayal Kırıklığına Uğratan Tasarımı Ortaya Çıktı

iPhone 16 için geri sayım başladı. Apple, önümüzdeki Eylül ayında merakla beklenen yeni telefonlarını tanıtacak ve muhtemelen bir kez daha satış rekorları kıracak. Ancak bu telefonların henüz tanıtılmamış olması onun hakkında bilgiler edinmemize engel değil.

Hatta iPhone 16 serisi hakkında bildiklerimiz şimdiden oldukça fazla. Şimdi ise ortaya çıkan bazı çizimler, iPhone 16 Pro'nun olası tasarımını gözler önüne serdi. Peki Apple “yine aynı telefonu” mu üretecek yoksa bir şeyler değişecek mi? İşte ayrıntılar…

iPhone 16 Pro'nun Tasarımı Sızdı!

Her telefon gibi iPhone'lar da üretime girmeden önce çeşitli tasarım aşamalarından geçiyor. Bazen bu tasarımlar sızdırılarak telefon hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. iPhone 16 Pro için de durum tam olarak bu. Sızdırılan bilgilere göre telefon, iPhone 15 Pro'ya oldukça benzeyecek ve büyük bir sürpriz yaratmayacak.

En büyük değişiklik tuş diziliminde olacak. Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren Action (Eylem) düğmesi, yeni modelde çok daha büyük olacak. Bu sayede güç tuşu ile karıştırılması önlenecek. Tuş takımındaki en heyecan verici yenilik ise "Yakalama" düğmesi. Cihazın sol tarafında, önceki modellerde mmWave anteninin yer aldığı bölgeye konumlandırılan bu düğme, fotoğraf tutkunlarının uzun zamandır özlediği bir özelliği geri getiriyor.

Ancak kuşkusuz en büyük değişiklik ekran boyutunda yaşanacak. Sızıntılar doğruysa, iPhone 16 Pro'nun ekranı 6.1 inçten 6.3 inçe, iPhone 16 Pro Max'in ekranı ise 6.7 inçten 6.9 inçe yükselecek. Bu artış, telefonların kullanışlılığını bir nebze zorlaştırabilir.

Maalesef bu boyut değişikliği dışında tasarımsal anlamda bir yeniliğe rastlanmayacak.