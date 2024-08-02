iPhone 16 Pro ve Pro Max'in Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı!

Apple'ın eylül ayında piyasaya süreceği yeni akıllı telefon serisi iPhone 16 ile ilgili sızıntılar adeta bitmek bilmiyor. Son olarak, şirkete yakınlığı ile bilinen analistler, cihazların renk seçeneklerinin ardından iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine ait batarya kapasitelerini de gün yüzüne çıkardı. İşte detaylar...

iPhone 16 Pro Modellerinde Batarya Kapasitleri Artacak

İddialara göre Apple, İPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinde daha iyi soğutma ve daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayacak yeni bvir metal kaplamalı batarya tasarımını tercih edecek. Yeni tasarım ile birlikte modellerin pil kapasiteleri de artacak. Buna göre, iPhone 16 Pro 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max ise 4.676 mAh bataryaya sahip olacak.

iPhone 16 Pro modelinin pil kapasitesinde, 15 Pro’ya göre %9'un biraz üzerinde bir artış olacak. iPhone 16 Pro Max ise halefine kıyasla %5 oranında daha büyük kapasiteli bir batarya ile satışa sunulacak.

Pil kapasitelerine yönelik iddiaların yanında, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in 40W kablolu hızlı şarj ve 20W MagSafe şarjı destekleyeceği söyleniyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri ise şuanda 27W’a kadar kabolu şarj olabilirken, MagSafe şarj cihazlarıyla yalnızca 15W’a kadar kablosuz şarjı destekliyorlar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone 16 Pro ve Pro Max'in batarya kapasiteleri yeterli mi? Yorumlarda buluşalım...