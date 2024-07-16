Büyük İddia! iPhone 16 Pro, Piyasaya Yeni Renk Seçeneğiyle Çıkacak

iPhone 16 serisinin lansmanı yaklaşırken heyecan da artıyor. Son sızıntılar, iPhone 16 Pro'nun yeni bir renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor.

Paylaşılan bazı iddialı bilgilere göre, iPhone 16 Pro ve Pro Max, yeni renk seçeneği sayesinde pembeye dönecek. Ayrıca, diğer kaynaklardan gelen önceki sızıntıları da bu iddiayı doğrular nitelikte.

iPhone 16 Pro’ya Pembe Seçenekleri Geliyor

Öncelikle bu yeni pembe rengin, iPhone 6'larda yer alan pembe altın renginden farklı olacağı söyleniyor. iPhone 15 Pro'da titanyumun tasarımda önemli bir rol oynadığı gibi, iPhone 16 Pro'da da titanyum gül rengi seçeneği yer alacak. Bu sayede yeni model, hem koyu hem de açık tonlarda çeşitli renk seçenekleri sunacak.

Ek olarak diğer bilgiler ise, iPhone 15 Pro'da yer alan mavi rengin yerini alacağını ifade ediyor. Ayrıca, iPhone 15 Pro'daki titanyum renk seçeneklerini baz alınarak, 16 Pro'daki pembe renginin, Pro olmayan modellerde olduğu gibi koyu bir ton değil, açık bir ton olacağı da tahmin edilenler arasında.

Şimdilik iPhone 16 Pro'nun yeni renk seçeneğiyle birlikte, önümüzdeki günlerde daha fazla neet bilgiler ortaya çıkması bekleniyor. Peki siz başka hangi renklerin gelmesini istiyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz!