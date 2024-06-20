iPhone 16'dan Yeni Bilgiler Geldi! Şarj Sorunu Çözülüyor mu?
Apple iPhone 16 serisinin pil büyüklüğü ve şarj özellikleri ile ilgili önemli yenilikler ortaya çıktı. İşte detaylar!
Apple'ın bu yıl, iPhone'larda nadir rastlanan bir hamle ile pil yükseltmelerine gideceği iddiaları gündemde. Söylentiler, iPhone 16 serisinin birçok modelinin önceki nesillere kıyasla daha büyük pillere sahip olacağını gösteriyor.
Bununla da kalmıyor pil boyutu artışının yanında bazı ek yeniliklerin geleceği belirtiliyor. Peki pil yükseltmeleri neleri kapsayacak? İşte ayrıntılar…
iPhone 16 Daha Büyük Pillere Sahip Olacak
Pil yükseltmesinin hangi cihazları kapsayacağı merak edilenler arasında. Öncelikle iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max dahil olmak üzere birçok yeni iPhone için daha büyük piller olacak. iPhone 16 Plus için ise net bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklar iPhone 16 Plus'ın pil kapasitesinin azalabileceğini bile iddia ediyor.
|Cihazlar
|Pil Boyutu
|iPhone 16
|3,561mAh
|iPhone 16 Plus
|4,006mAh
|iPhone 16 Pro
|3,355mAh
|iPhone 16 Pro Max
|4676mAh
Ayrıca, Apple'ın iPhone 16 serisinde pil ömründen daha fazlasını sunan yeni bir yonga seti piyasaya sürmesi bekleniyor. A18 ve A18 Pro olarak adlandırılan bu yeni işlemciler, güç verimliliği ve performans açısından önemli adımlar atıyor.
Ek olarak bahsedecek olursak, tüm iPhone modellerinde USB-C yer alacak ve mevcut hızdan daha hızlı şarj olanağı sağlayacağı bekleniyor. Ancak Apple'ın pil ömrü ve şarj deneyimiyle ilgili güncellemelerde pek de hızlı olmayışı belirsizlik yaratıyor.
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Apple'ın yeni iPhone modelleri!
iPhone 16 serisinin tahmin edilen şarj hızları:
- 27W Kablolu Şarj (Apple)
- 15W Kablosuz Şarj (MagSafe)