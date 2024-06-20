iPhone 16'dan Yeni Bilgiler Geldi! Şarj Sorunu Çözülüyor mu?

Apple'ın bu yıl, iPhone'larda nadir rastlanan bir hamle ile pil yükseltmelerine gideceği iddiaları gündemde. Söylentiler, iPhone 16 serisinin birçok modelinin önceki nesillere kıyasla daha büyük pillere sahip olacağını gösteriyor.

Bununla da kalmıyor pil boyutu artışının yanında bazı ek yeniliklerin geleceği belirtiliyor. Peki pil yükseltmeleri neleri kapsayacak? İşte ayrıntılar…

iPhone 16 Daha Büyük Pillere Sahip Olacak

Pil yükseltmesinin hangi cihazları kapsayacağı merak edilenler arasında. Öncelikle iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max dahil olmak üzere birçok yeni iPhone için daha büyük piller olacak. iPhone 16 Plus için ise net bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklar iPhone 16 Plus'ın pil kapasitesinin azalabileceğini bile iddia ediyor.

Cihazlar Pil Boyutu iPhone 16 3,561mAh iPhone 16 Plus 4,006mAh iPhone 16 Pro 3,355mAh iPhone 16 Pro Max 4676mAh

Ayrıca, Apple'ın iPhone 16 serisinde pil ömründen daha fazlasını sunan yeni bir yonga seti piyasaya sürmesi bekleniyor. A18 ve A18 Pro olarak adlandırılan bu yeni işlemciler, güç verimliliği ve performans açısından önemli adımlar atıyor.

Ek olarak bahsedecek olursak, tüm iPhone modellerinde USB-C yer alacak ve mevcut hızdan daha hızlı şarj olanağı sağlayacağı bekleniyor. Ancak Apple'ın pil ömrü ve şarj deneyimiyle ilgili güncellemelerde pek de hızlı olmayışı belirsizlik yaratıyor.

iPhone 16 serisinin tahmin edilen şarj hızları: