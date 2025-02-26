iPhone 16 Satış Yasağı Kalktı: İşte Anlaşmanın Detayları!

Apple'ın en güncel akıllı telefonları olan iPhone 16 serisinin Endonezya'da satılamadığını biliyor muydunuz? Bu yasağın nedeni Apple'ın Endonezya tarafından akıllı telefonlar ve tabletler için şart koşulan yerel üretim gerekliliklerine uymaması oldu. Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse: 280 milyondan fazla nüfusu olan Endonezya, Apple'a ürünlerini satmak istiyorsan, ülkeme yatırım yapmak zorundasın dedi.

Endonezya ve Apple Anlaştı: iPhone 16 Satışı Başlıyor!

Geçen yıl Endonezya'yı ziyaret eden Apple CEO'su Tim Cook ülkeye yatırım yapmak için araştırma süreçlerinin devam ettiğini dile getirmişti. iPhone 16 yasağı 5 aylık bir sürecin ardından nihayet kaldırıldı. Endonezya Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, Apple ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Apple 1 milyar dolarlık bir yatırım ile ülkede ilk fabrikasını kuracak. Bu fabrika telefonlar ve diğer Apple ürünleri için bileşenler üreteek. Apple son yıllarda Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için tedarik zincirlerini genişletti.

iPhone 16 şu anda Brezilya, Hindistan ve Çin'de üretiliyor, çeşitli AirPods'lar ise Vietnam'da monte ediliyor. Bunlara ek olarak Apple kendi ülkesinde önümüzdeki dört yıl içinde yapay zeka ve AI iş yükleri için çip yapımına özel bir odaklanma ile üst düzey üretim, mühendislik ve eğitime 500 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.