iPhone 16 Satışları İyi Gitmiyor: Apple'dan Yeni Hamle!

Apple'ın iPhone 16 Pro serisinin satışlarından memnun olduğunu ancak standart modellere gösterilen talebin beklentilerin altında kaldığını geçen hafta duyurmuştuk. Apple konusundaki analizleri ile ünlü olan Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar siparişleri 10 milyon adede kadar azaltıyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus Beklenilen İlgili Görmüyor

2024'ün son çeyreğinde iPhone 16 serisi için üretimin 80 milyon adet seviyesinde olması bekleniyor. 2025 yılı tahminleri ise ilk çeyrek için 45 milyon, ikinci çeyrek için ise 39 milyon adet seviyesinde.

Kıyaslama yapmak gerekirse önceki yılın rakamları yani 4. çeyrek 2023, 1. çeyrek 2024 ve 2. çeyrek 2024 üretimleri sırasıyla 84 milyon, 48 milyon ve 41 milyon seviyesindeydi.

iPhone SE 4 üretiminin ise Aralık 2024'te başlaması planlanıyor. Aralık 2024'ten 2025 yılının ilk çeyreğine kadarki süreçte yaklaşık 8.6 milyon birimlik bir üretim tahmin ediliyor.

Yeni iPhone'lara olan düşük talebin Apple Intelligence ile sona ereceği yani satışların artacağına dair birçok farklı görüş var. Ancak Kuo bu konuda iyimser değil. En azından kısa vadede bir artış görülmeyeceğini dile getiriyor.

WWDC 24'te tanıtılan Apple Intelligence özelliklerinin tamamının kullanıma sunulması 2025'in ortalarını bulacak.